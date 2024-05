(Di giovedì 9 maggio 2024) Firenze, 9 maggio 2024 - Chiusura forzata per un bar a: l'ha disposta il Questore della città toscana ai sensi del Testo unico di pubblica sicurezza in quanto, si spiega in una nota, lo scorso 5 maggio i carabinieri all'interno delhanno arrestato uno straniero, irregolare e già noto alle forze dell'ordine, perchè "colto nella flagranza di reato didi sostanze stupefacenti". Nel bar, che si trova in via Erbosa ed è gestito da un cinese, nel corso di una perquisizione i militari trovarono poi 10 grammi di cocaina e circa 20 grammi di hashish, sopra una mensola e in un bagno altri 6 grammi di hashish. "Considerato il tenore dei fatti accertati e i conseguenti rischi per la sicurezza pubblica, il Questore di, Pasquale Antonio de Lorenzo - si spiega - ha adottato un provvedimento amministrativo ...

Prato , 16 marzo 2024 – Avevano trasformato il locale in una vera e propria bisca clandestina, una sorta di casinò che non corrispondeva più a quella che era la sua destinazione d’uso originale, cioè un centro scommesse e sala poker. Per questo sono ...

Spaccio di droga nel locale, la polizia chiude un bar a Prato - Spaccio di droga nel locale, la polizia chiude un bar a prato - Firenze, 9 maggio 2024 - Chiusura forzata per un bar a prato: l'ha disposta il Questore della città toscana ai sensi del Testo unico di pubblica sicurezza in quanto, si spiega in una nota, lo scorso 5 ...

Elezioni amministrative, Aci Prato incontra i candidati sindaco - Elezioni amministrative, Aci prato incontra i candidati sindaco - Oltre all’ascolto delle proposte, gli incontri coi candidati vogliono essere un momento di sensibilizzazione della politica verso le urgenze del territorio di prato. «Ci riferiamo – prosegue Mazzoni – ...

Ponte San Nicolò, la Polizia Locale in sciopero il giorno del Giro d'Italia - Ponte San Nicolò, la Polizia locale in sciopero il giorno del Giro d'Italia - La Polizia locale di Ponte San Nicolò ... quando la tappa del Giro d'Italia passerà per il padovano per poi giungere all'arrivo di prato della Valle. I toni però non sono affatto concilianti, a dire ...