Sanità Valeriani PD | “Il Governo taglia gli investimenti e rinvia i progetti PNRR”

(Di mercoledì 20 marzo 2024) “IlMeloni riduce glisullapubblica emoltiprevisti dal, ma il presidente Rocca resta in silenzio” dichiara Massimiliano, consigliere del PD alla Regione Lazio. “Dopo il rilievo della Corte dei Conti, contenuto nella memoria sul decretodepositata in commissione Bilancio alla Camera, si sono levate le proteste dei presidenti di Regione, che si sono visti sottratti ingenti risorse sulla. Peccato che il governatore Rocca sia tra i pochi rimasti in silenzio davanti all’ennesimo taglio dei fondi da parte dell’Esecutivo di centrodestra”. “In particolare – aggiune il consigliere regionale PD – nel Lazio la riduzione e rimodulazione dei fondi ha interessato anche il ...