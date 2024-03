Il Comune di Marzabotto verso il dissesto perché il Viminale non versa i soldi anticipati per gli investimenti del Pnrr

(Di venerdì 29 marzo 2024) Ilrischia ilil ministero dell’Interno – lo stesso che sta valutando l’avvio della procedura – non ha ancora compensato le spese sostenute dall’ente per i lavori finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. Succede a, che sta diventando un caso simbolo dei guasti dell’attuale sistema di gestione delle risorse del. Il piccolodel bolognese noto per il tragico eccidio nazifascista del 1944 si ritrova con 247,89 euro in cassa, ha denunciato la sindaca dem Valentina Cuppi. Risultato: “Non possiamo più pagare gli stati di avanzamento lavori alle imprese e dobbiamo sospenderli”. Un problema che riguarda ancora tanti enti locali, nonostante l’ultimo decreto del governo abbia portato dal 10 al 30% gli anticipiti ...

Marzabotto, rebus Pnrr: "Il Viminale non rimborsa". E Roma manda 1,9 milioni - La sindaca Cuppi: "Abbiamo pagato le aziende per i lavori all’ex Cartiera Burgo. Le nostre casse erano vuote a causa dei mancati versamenti del ministero".ilrestodelcarlino

Studenti al museo della Memoria di San Terenzo - Studenti di Licciana Nardi visitano il Museo della Cultura della Memoria a San Terenzo, testimoniando il sacrificio delle vittime civili durante la Seconda Guerra Mondiale. Iniziative didattiche cruci ...lanazione

Non arrivano i fondi del Pnrr, Marzabotto in dissesto - «Il caso di Marzabotto, Comune che va in pre-dissesto, dichiarato dal Viminale, in attesa dei fondi dello stesso Viminale per le componenti del PNRR in cui è coinvolto, è solo ...ilmattino