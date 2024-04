Pentathlon - Alice Sotero ed Alessandra Frezza centrano la finale nella Coppa del Mondo di Ankara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 18 aprile 2024) Le semifinali femminili della tappa di, in Turchia, la seconda delladel2024 dimoderno, vedono l’approdo alladi sabato di(Fiamme Azzurre) ed(Aeronautica Militare). Le due azzurre, entrambe in garaSemiA,il pass per l’ultimo atto senza particolari patemi:è prima a quota 1078, mentreè quinta con 1077. Inle italiane ripartiranno dal punteggio fatto segnare nel ranking round di scherma, ovveroda quota 240 eda quota ...