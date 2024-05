Pedro Pascal sul set del suo nuovo film ha dato lezioni di menswear

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 10 maggio 2024) Dopo aver infiammato i feed social lo scorso anno,è stato il grande assente dell'ultimo Met Gala. L'attore di The Last Of Us e del prossimo Fantastici 4 però non è stato con le mani in mano, ma anzi, si èda fare sul set di uno dei suoi prossimi impegni al cinema, Materialists. La commedia romantica diretta da Celine Song (se non avete visto Past Lives rimediate subito) vede nel cast anche Chris Evans e Dakota Johnson, fotografata sul set newyorchese deldurante una scena di bacio proprio con l'attore di origine cilena. Mentre buona parte del web ha perso tempo a studiare la chimica tra i due attori, noi abbiamo preferito fare altro, concentrandosi sul look sfoggiato dain quella scena. Anzi, in tutte le scene paparazzate negli ultimi giorni. Celebrity Sightings In New ...