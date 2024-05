Pedro Pascal e Dakota Johnson | il bacio appassionato per le strade di New York è diventato virale

Dopo aver infiammato i feed social lo scorso anno, Pedro Pascal è stato il grande assente dell'ultimo Met Gala. L'attore di The Last Of Us e del prossimo Fantastici 4 però non è stato con le mani in mano, ma anzi, si è dato da fare sul set di uno ...

The Fantastic Four, Ralph Ineson sarà Galactus - The Fantastic Four, Ralph Ineson sarà Galactus - Sarà Ralph Ineson (Il trono di spade, The Witch, Sir Gawain e il cavaliere verde) a interpretare Galactus in The Fantastic Four ...

