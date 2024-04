Parlamento Europeo condanna l’Ungheria | Violazione basi democratiche - ma Orban trova alleati in Italia

(Di mercoledì 24 aprile 2024) Ilha approvato oggi una risoluzione che lancia un severo monito nei confronti del, esprimendo profonda preoccupazione per la situazione dei diritti e della democrazia nel Paese. La risoluzione, passata con un’ampia maggioranza di 399 voti favorevoli, 117 contrari e 28 astensioni, punta il dito contro le politiche del governo di Viktor Orbán, accusato di violazioni sistematiche e deliberate. Tra le principali preoccupazioni sollevate dalla risoluzione vi sono le carenze del sistema giudiziario, i conflitti di interesse, le minacce alla libertà dei media e la restrizione dei diritti fondamentali. Questo forte atto di censuraappoggio trasversale tra vari gruppi politici europei: Ppe (con Forza), Socialisti e Democratici (Pd), Renew, M5S, Verdi e le sinistre ...

Il Parlamento europeo ha approva to oggi le prime norme dell’Ue contro la violenza sulle donne e in ambito domestico. approva ta con 522 voti a favore, 27 contrari e 72 astensioni, la direttiva vieta le mutilazioni genitali femminili, i matrimoni forzati e dà la priorità alla sicurezza e al ... (tpi)

(Agenzia Vista) Strasburgo, 24 aprile 2024 "Sono Commosso davvero di partecipare a questa meravigliosa cerimonia in ricordo di un grande avvenimento", le parole di Romano Prodi al Parlamento europeo per la cerimonia del 20esimo anniversario dell' allargamento dell'Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / ... (liberoquotidiano)

Ue, aggiornate le linee guida Ten-T, c’è anche il Ponte sullo Stretto - STRASBURGO (FRANCIA) (ITALPRESS) - I deputati del parlamento europeo hanno approvato in via definitiva le misure per terminare i principali progetti transeuropei di trasporto, ...quotidianodigela

Patto di stabilità, Def e bonus: Giorgetti è un ministro azzoppato - Dopo lo schiaffo ricevuto in Europa, la giornata in parlamento a difendere un testo vuoto. I falchi meloniani suggeriscono un cambio della guardia al Mef a favore del suo vice Leo Nemmeno il ...editorialedomani

Regolamento imballaggi: nodi critici per il settore ortofrutticolo in vista della prossima legislatura UE - (Teleborsa) - Il parlamento europeo ha recentemente votato il Regolamento sugli Imballaggi, confermando alcuni miglioramenti rispetto alla proposta iniziale e introducendo il principio di reciprocità ...teleborsa