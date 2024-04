Una spiegazione per tutto - recensione | l’Ungheria di Orbán passa da un esame di maturità

Leggi tutta la notizia su spettacolo.eu

(Di venerdì 26 aprile 2024) La nostradi Unaper, opera terza dell’ungherese Gábor Reisz, vincitrice del premio Orizzonti a Venezia 80: sembra essere un racconto di stampo politico, in parte lo è, ma il suo cuore batte nel racconto di formazione di una generazione Dopo il trionfo a Venezia nella sezione Orizzonti, Unaperdell’ungherese Gábor Reisz arriva in sala in un momento piuttosto caldo, sia della politica italiana che di quella ungherese. Sbaglia però chi vede l’opera terza del cineasta di Budapest come un film strettamente politico, quantomeno nella sua accezione più pura, perché al di là delle diatribe, degli scandali e delle spaccature è evidente come a Reisz interessi più raccontare il percorso di trasformazione e di presa di coscienza, personali e collettive, ...