Basilicata - primo giorno di voto | affluenza in calo

AGI - Chiuse le urne in Basilicata. Inizia lo spoglio delle schede che eleggerà il prossimo consiglio regionale. Il Primo instant poll diramato da Yoodata per Telenorba vede Vito Bardi (centrodestra) tra il 53 e il 57 (totale coalizione centrodestra 53 - 57). Piero Marrese (centrosinistra+m5s) 41 – 45 ( coalizione 41 e 45) e Eustachio Follia (Volt) tra 1 e 3 per cento. Affluenza finale: 50,3% in calo rispetto al 2019 Affluenza finale alle ... (agi)

