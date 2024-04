Concorso di pittura | il premio è una casa nel borgo di Castelnuovo Val di Cecina

(Di mercoledì 17 aprile 2024)Val di(Pisa), 17 aprile 2024 – Unain regalo. Pare incredibile e invece è quello che accadrà con ildiImago in Villa, aVal dimedievale arroccato sul declivio del monte che separa la Val didalla Val di Cornia. Al primo classificato undi tutto rispetto: unanelantico del Comune toscano. Sarà lo storico d'arte e direttore emerito del Museo e Real Bosco di Capodimonte, Sylvain Bellenger, a presiedere la giuria del. L'iscrizione all'evento, basato sulla tecnica del trompe l'oeil, è aperta fino al 30 aprile. Lungo un percorso che si snoda fra le antiche vie del ...

