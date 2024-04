Concorso ATA 24 mesi | servizio al 30 giugno - nuovo ordinament - cambio provincia RISPOSTE AI QUESITI

(Di martedì 23 aprile 2024) Pubblicata la nota n. 55934 del 19.04.2024 di indizione dei concorsi ATA 24, destinati agli aspiranti che hanno maturato 24di, ovvero 23e 16 giorni. Le domande si potranno presentare dal 10 maggio. A rispondere aidei lettori Pasquale Raimondo (Uil Scuola Rua) nella diretta di Orizzonte Scuola tv, andata in onda il 22 aprile. L'articolo .

Pubblicata la NOTA n. 55934 del 19.04. 2024 di indizione dei concorsi ATA, per soli titoli: le domande si possono presentare dalle ore 9 del 10 maggio alle ore 14 del 30 maggio 2024 . I bandi regionali devono essere pubblicati entro il 9 maggio 2024 . Le graduatorie ATA 24 mesi saranno utilizzate nell'anno scolastico 2024 -25 per i ruoli e le supplenze. L'articolo Concorso ATA 24 mesi 2024 , domande dal 10 al 30 maggio. Ecco la NOTA ufficiale del ... (orizzontescuola)

Si protrarranno fino al 14 maggio le udienze destinate alle arringhe delle difese degli imputati del processo per la presunta Concorsopoli nella sanità pubblica. Mentre i legali degli imputati proseguono a evidenziare le ragioni per le quali i loro assistiti dovrebbero essere assolti dalle accuse contestate dalla Procura della Repubblica di Perugia, si delinea il futuro prossimo del procedimento con la sentenza che sembra destinata a slittare ... (lanazione)

