ELEAZARO ROSSI - la nuova scena comica italiana il 2 luglio al Castello di Udine

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di venerdì 3 maggio 2024) Dissacrante sul palcoscenico e riservato nella vita,è uno dei più importanti nomi della. Ha debuttato nel 2018 salendo per la prima volta su un palco di stand-up comedy, l’anno successivo è stato dapprima selezionato da Comedy Central per il cast della sesta stagione del programma “Stand Up Comedy” e poi ha preso parte alla trasmissione televisiva “Battute?”, andata in onda su Raidue. Successivamente è stato riconfermato anche per il cast della settimana stagione di Stand Up Comedy in onda su Sky e dal 2022 è entrato a far parte de Le Iene. Quando non indossa la divisa da Iena, veste quella “total black” in cui rappresenta se stesso e racconta la propria visione del mondo.è diventato noto grazie ai suoi monologhi ...