L’ESTATE DI ITALIA 1 | TILT CON ENRICO PAPI - SONO LILL - TANTI FILM E SERIE MADE IN USA

La pellicola diretta da Yasemin ?amdereli è l' unico lungometraggio italiano presentato in concorso al Tribeca International film Festival 2024 . Non dirmi che hai paura , opera seconda di Yasemin ?amdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, ...

Il film 'Non dirmi che hai paura', il secondo lungometraggio cinematografico diretto da Yasemin ?amdereli, in collaborazione con Deka Mohamed Osman, è l’ unico film a rappresentare l’Italia al Festival in Concorso al Tribeca film Festival 2024 nella ...

Premiere campana per “Le Cicogne di Chernobyl” - Premiere campana per “Le Cicogne di Chernobyl” - Ricevi tutte le notizie in tempo reale direttamente sul tuo smartphone!

A Pescara il Tavolo della Legalità in materia Economico-Finanziaria - A Pescara il Tavolo della Legalità in materia Economico-Finanziaria - Tavolo della Legalità in materia Economico-Finanziaria. Per la prima volta, quattro autorità nazionali si sono alleate nel comune obiettivo ...

Di lotta e di condivisione. Giovanna Marini tra i grandi musicisti del Novecento - Di lotta e di condivisione. Giovanna Marini tra i grandi musicisti del Novecento - percorse in lungo e in largo l’italia ovunque la chiamassero, fu tra le fondatrici, e poi docente fino all’ultimo, della Scuola Popolare di Musica nel quartiere romano di Testaccio; poi arrivò a ...