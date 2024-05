Niger - soldati di Putin nella base aerea che ospita gli Usa Perché il paese è strategico per Mosca

(Di venerdì 3 maggio 2024) Niamey (), 3 maggio 2024 - Iltorna al centro della scena internazionale.russi – informa il sito della Reuters – sarebbero entrati in unachele truppe americane, una mossa che segue la decisione della giuntaina di espellere le forze statunitensi dal. Un alto funzionario della difesa Usa ha dichiarato che le forze russe non si stanno mescolando a quelle statunitensi, ma stanno utilizzando un hangar presso la101, accanto all’aeroporto internazionale Diori Hamani di Niamey, la capitale del. Il ritiro deiamericani La giunta militare che governa ildell’Africa occidentale aveva indicato ...

