Napoli | parlano Moggi e Gianluca Savoldi

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di giovedì 28 marzo 2024) L’ex dirigente (anche) die Juventus Lucianoha rilasciato alcune dichiarazioni a Tuttomercatoweb per la rubrica ‘A tu per tu’: “Il direttore sportivo dell’anno prossimo? Se ne sentono troppi, ma hanno già Meluso… Non credo che De Laurentiis cambierà direttore sportivo, altrimenti sconfesserebbe se stesso e tutto il lavoro fatto”. Il prossimo allenatore del… Chi sarà l’allenatore del prossimo anno? “Ilha bisogno di qualcosa di concreto. Secondo me andrà Italiano”. Aveva pronosticato Sarri… “Avevo pensato a lui perché c’è Calzona. Mi ero fatto un conto normale: essendoci Sarri libero la soluzione poteva essere lui primo e l’altro secondo. Invece hanno litigato di brutto. Per Sarri c’era anche la possibilità che andasse alla Fiorentina ma lì non lo ...