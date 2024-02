Napoli | Savoldi | “L’addio di Spalletti…”

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di martedì 27 febbraio 2024) Beppe, ex attaccante di Bologna e, è intervenuto su 1 Station Radio nel corso della trasmissione ‘1 Football Club’. Di seguito le sue dichiarazioni: Si sarebbe aspettato una stagione così complicata dopo aver vinto uno scudetto? “Credo sia stato abbastanza normale. Adesso non so dire se sia stato mandato via o sia andato per volontà propria, ma quando un tecnico, come Luciano, va via è chiaro si destabilizzi l’ambiente della squadra e, di conseguenza, ciò si ripercuote su tutto il resto. Poi, tutto è in salita. I giocatori non hanno più quella voglia, quella determinazione e, soprattutto, un punto di riferimento come Spalletti. Tutti i tecnici che sono arrivati dopo hanno subìto quello che Spalletti e De Laurentiis hanno creato lo scorso anno, una cosa meravigliosa come il tricolore”. Questa stagione del ...