(Di martedì 7 maggio 2024) Al via, ildei laboratori scolastici, che quest’anno compie il suo primo quarto di secolo raggiungendo la venticinquesima edizione e mettendo a confronto il lavoro svolto dai ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado della provincia di Arezzo, guidati da operatori professionisti. Pur rappresentando la fine di un percorso che si sviluppa nel corso dell’anno scolastico e che riguarda il "fare" teatro a scuola, si trasforma in un’importante esperienza legata al "vedere", in cui giovanidi tutta la provincia possono guardarsi a vicenda e confrontarsi non soltanto sugli aspetti artistici, ma soprattutto sulle tematiche affrontate dai lavori, spesso individuate proprio dai ragazzi stessi. La rassegna è promossa e organizzata dalla Rete Teatrale Aretina all’interno del progetto "La Bottega dello ...

Al via il Festival Messaggi. In scena gli studenti attori - Al via il festival messaggi. In scena gli studenti attori - Il festival messaggi a Arezzo celebra 25 anni di laboratori teatrali scolastici, promuovendo confronto e creatività tra studenti delle scuole secondarie. Organizzato dalla Rete Teatrale Aretina, il pr ...

Al via il Festival dello Sviluppo Sostenibile - Al via il festival dello Sviluppo Sostenibile - Le principali tappe e iniziative dell'evento organizzato da Asvis dal 7 al 23 maggio Tutto pronto per l'ottava edizione del festival dello Sviluppo Sostenibile, organizzato dall'Alleanza Italiana per ...

Zero Festival fa tris: in biblioteca a Legnano libri, laboratori e giochi per ragazzi - Zero festival fa tris: in biblioteca a Legnano libri, laboratori e giochi per ragazzi - Dal i6 al 10 maggioi incontri e laboratori in biblioteca a Legnano dedicati agli studenti delle secondarie di I e II grado. Ad inaugurare la settimana è stata la scrittrice Daniela Palumbo con "Gli Sb ...