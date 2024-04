“Condizioni degradanti e dormitori abusivi” | così vivevano gli operai che assemblavano le borse col marchio Armani video

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 5 aprile 2024) La sezione misure di prevenzione del tribunale di Milano ha disposto l’amministrazione giudiziaria per la Giorgiooperations spa, società che si occupa di progettazione e produzione di abbigliamento e accessori del gruppo del colosso della moda, a seguito di un’inchiesta dei pm Paolo Storari e Luisa Baima Bollone e dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro. Indagine con al centro un presunto sfruttamento del lavoro, attraverso l’utilizzo negli appalti per la produzione di opificie il ricorso a manodopera cinese in nero e clandestina. Nelle immagini, diffuse dai carabinieri del nucleo tutela lavoro, mostrano l’interno di un opificio, rivelando leprecario di lavoro e vita a cui erano costretti gli, tra letti ammassati, sporcizia e una cucina ricavata in un bagno. L'articolo ...