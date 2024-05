Montemurlo - dormitori abusivi | sequestrato un immobile in via Montalese

(Di giovedì 9 maggio 2024)(Prato), 9 maggio 2024 - La polizia municipale di, nell'ambito di un'operazione interforze alla quale hanno preso parte anche Guardia di Finanza, Carabinieri, Polizia, Ispettorato del Lavoro, Usl, Inps - Inail e Vigili del Fuoco, ha posto sotto sequestro penale preventivo per numerosi abusi edilizi e mancato rispetto delle norme igienico sanitarie e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, un complesso immobiliare in viaal confine con il Comune di Prato. Gli agenti hanno trovato 16- loculi per un totale di 39 posti letto. Il complesso edilizio, di proprietà di due società immobiliari italiane e affittato ad un cittadino cinese, è composto da un piano terra di mille metri quadrati dove si trovavano due confezioni, condotte da cinesi, uno scantinato di 200 metri quadrati, un ...

Vigili del fuoco. Montini in pensione - Vigili del fuoco. Montini in pensione - Il capo distaccamento dei Vigili del Fuoco di montemurlo, Alessio Montini, è andato in pensione. A salutarlo alla caserma di via Caduti di Nassirya sono arrivati il sindaco di montemurlo, il vice sind ...