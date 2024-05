Mondo del calcio sotto shock - tutti col fiato sospeso | giocatore in coma farmacologico

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 10 maggio 2024) Ore di ansia e di apprensione per ildelche si trova a dover affrontare una situazione delicatissima: ilè in. Il Betis vive in queste ore un’agonia prolungata, segnata da un fardello di ansia e apprensione, in seguito alla devastante notizia riguardante uno dei suoi giocatori, Felix Garreta, giovane difensore classe 2004 attualmente in prestito all’Amorebieta in Segunda División. Il promettente Felix Garreta sarebbe ina seguito di alcune complicanze relative alle proprie condizioni di salute. Il giovanedi proprietà del Betis è finito in un letto di ospedale dopo essere stato vittima di un brutto incidente domestico, avvenuto la settimana scorsa mentre trascorreva nella sua città ...