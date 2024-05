Calcio a 5 Femminile Futsal day | al Dorico la giornata dedicata al mondo giovanile

(Di lunedì 6 maggio 2024) L’iniziativa ideata e promossa dalla FIGC Italia e FIGC, attua a incentivare il numero di società e tesserate a livello regionale e nazionale. Per unsempre più in rosa. Perugini: “molto soddisfatto di questaalle ragazze. L’obiettivo è avvicinare sempre più società al settoree organizzare sempre più tornei. Molte ragazze ora si stanno approcciando ala 5? ANCONA, 5 maggio 2024 –Day. La manifestazione avuta luogo ieri allo Stadiodi Ancona e organizzata dalla FIGC Italia Settoree Scolastico in collaborazione con FIGC, si è svolta con un quadrangolare tra 4 squadre del territorio. Le giovanissime atlete di fascia ...

L’obiettivo è chiaro: partecipare con L’Italia alla prima storica edizione dei Mondiali di futsal al femminile. Sara Boutimah , calciatrice della nazionale allenata da Francesca Salvatore, non si tira indietro. La cannoniera – ben 24 gol in azzurro ...

Novità storica per il Calcio a 5 internazionale. Così come già succede da decenni per il Calcio a 11 infatti, anche nel futsal arriva il Ranking FIFA , tanto al maschile quanto al femminile . In due graduatorie che si basano su tutte le partite ...

