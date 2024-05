Calcio a 5 Play-off Serie D - Continua il sogno del CdC Moie | Folgore Castelraimondo battuta ai supplementari

Il Cus Ancona vince l’andata dei quarti play-off di Serie B contro il Grifoni. In C2, escono dai play-off Real Fabriano e Acli Mantovani. Nei play-out , Avis Arcevia a un passo dalla salvezza, sconfitte per Dinamis Falconara e Nuova ...

L’ultima giornata della stagione regolare del campionato di Serie D vede vincere tutte le formazioni d’alta classifica: il carpi , battendo il Certaldo 5 a 1, sale in Serie C a quota 68 punti. Dietro la formazione di Claudio Lazzaretti troviamo il ...

Milan, la violenza in quel silenzio dei tifosi. È il percorso che conta, il calcio prenda esempio da Atalanta e Catanzaro - Milan, la violenza in quel silenzio dei tifosi. È il percorso che conta, il calcio prenda esempio da Atalanta e Catanzaro - Il Catanzaro ha avuto fasi di gloria in serie A, poi si era perso. Ora è protagonista in B e giocherà i play-off per la promozione. Non dovesse farcela, la conduzione tecnica di Vivarini non è valsa a ...

Cantù batte il Cividale per 91 a 76 - Cantù batte il Cividale per 91 a 76 - Vendetta, tremenda vendetta. Cantù comincia la fase playoff che potrebbe portarla verso la serie A nel tabellone oro superando in gara uno ...

Cavalieri Union: l’ultima partita della stagione regolare è una festa, Avezzano battuto 52-12 - Cavalieri Union: l’ultima partita della stagione regolare è una festa, Avezzano battuto 52-12 - PRATO - La stagione regolare della prima squadra dei Cavalieri Union Rugby Prato Sesto è terminata con una larga vittoria per 52-12 sull'Avezzano Rugby.