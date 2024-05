Borse - lavoro Usa riaccende speranze su tagli Fed A Milano -1,8% settimana di vendite

(Di venerdì 3 maggio 2024) Attesa per il giudizio di Fitch sul rating italiano. A Piazza Affari venerdì giù le banche con Intesa, St trova il rimbalzo. Euro torna sopra 1,07 dollari, petrolio in calo. Spread in rialzo a 133 punti

Attesa per il giudizio di Fitch sul rating italiano. A Piazza Affari St trova il rimbalzo, Intesa sotto i riflettori dopo i conti. Euro torna sopra 1,07 dollari, petrolio in rialzo. Spread stabile sopra 130 punti Continua a leggere>>

Attesa per il giudizio di Fitch sul rating italiano. A Piazza Affari St trova il rimbalzo, Intesa sotto i riflettori dopo i conti. Euro torna sopra 1,07 dollari, petrolio in rialzo. Spread stabile sopra 130 punti Continua a leggere>>

Attesa per il giudizio di Fitch sul rating italiano. A Piazza Affari St trova il rimbalzo, Intesa sotto i riflettori dopo i conti. Euro torna sopra 1,07 dollari, petrolio in rialzo. Spread in rialzo a 133 punti Continua a leggere>>

Il Corinthians lancia una maglia per combattere il razzismo: “La nostra storia è una pagina nera” - Il Corinthians ha lanciato una nuova maglia che ha come obiettivo quello di contribuire alla lotta contro il razzismo in Brasile ... Continua a leggere>>

Asti, presentato il progetto “Ben-Essere” a favore dei detenuti della Casa di Reclusione di Asti - Sono cinque gli obiettivi specifici: lavoro, salute psicofisica, cultura, grate colorate e crescere apprendendo. Obiettivo 1. lavoro Poiché non esiste crescita senza il sentirsi utili ed attivi, ... Continua a leggere>>

Lo spread Btp-Bund chiude invariato, in calo i rendimenti - In calo i rendimenti, dopo che i dati sul mercato del lavoro americano hanno mostrato un rallentamento nella creazione di nuovi posti di lavoro e un aumento della disoccupazione, lasciando sperare in ... Continua a leggere>>