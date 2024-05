Champions League - PSG-Borussia Dortmund | i bookmaker credono nella rimonta frances - in quota spunta il timbro di Mbappé

La serata indimenticabile di Dortmund entrata nella storia dell’Atalanta Bergamasca Calcio: nel segno di Josip Ilicic e dei tifosi nerazzurri «Occhio che c’è spazio per Spinazzola, va Cristante in posizione regolare…Ilicic!! Ilicic!! delirio ...

Si è completata l’andata dei quarti di finale della Champions League. l’Atletico Madrid ha sconfitto il Borussia Dortmund per 2-1: de Paul ha portato in vantaggio gli spagnoli al 4?, Lino ha firmato il raddoppio al 32? su invito di Griezmann, ma ...

Champions League, PSG-Borussia Dortmund: i bookmaker credono nella rimonta francese, in quota spunta il timbro di Mbappé - Champions League, PSG-Borussia dortmund: i bookmaker credono nella rimonta francese, in quota spunta il timbro di Mbappé - Paris Saint Germain-Borussia dortmund ripartono dalla vittoria di misura ottenuta dai tedeschi nella semifinale di andata, un esito che non spaventa gli analisti,.

Real Madrid-Bayern Monaco in Champions: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni - Real Madrid-Bayern Monaco in Champions: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni - Ancora tutto aperto nella semifinale di Champions League tra Real Madrid e Bayern Monaco. Nell'andata, i Blancos hanno trovato il pareggio nel secondo tempo grazie al calcio di rigore ...

Psg-Dortmund in Champions League: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni - Psg-dortmund in Champions League: dove vederla in chiaro, orario e probabili formazioni - Mancano 90 minuti all'accesso in finale di Champions League. Paris Saint-Germain e Borussia dortmund si scontreranno nella semifinale di ritorno dopo che i tedeschi hanno vinto ...