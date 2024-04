(Di martedì 16 aprile 2024) Arrestati due ragazziri di coetanei nelcittadino, mentre altri due presunti complici minorenni, tra cui una ragazza, saranno denunciati. L’allarme per l’ennesimo episodio dinel salotto buono di Monza è scattato poco dopo l’una di sabato quando un gruppo di sei, tutti ventenni, ha raccontato che, dopo avere trascorso la serata in, stavano percorrendo via Bergamo, in direzione via De Gradi, quando uno di loro è statoda tre ragazzi e percosso per sottrargli cellulare e portafogli. Duedella vittima che hanno cercato di aiutarlo sono stati a loro volta spintonati. Solo la richiesta di intervento fatta da una delle ragazze del gruppo diaggredito ha messo fine alle violenze. I tre ...

AGI - Una serata in discoteca è finita tragicamente per una donna a Catania, che ha accusato due uomini di violenza sessuale nei suoi confronti. La mattina dello scorso 9 marzo un passante ha ... (agi)

AGI - Una serata in discoteca è finita tragicamente per una donna a Catania, che ha accusato due uomini di violenza sessuale nei suoi confronti. La mattina dello scorso 9 marzo un passante ha ... (agi)

Notte di violenza in centro. Ragazzo accerchiato e rapinato. Colpiti anche gli amici in aiuto - In via Bergamo la banda ha preso di mira sei giovani: a uno hanno portato via cellulare e portafogli. La polizia riesce a bloccare e arrestare due maggiorenni, caccia ai due complici minorenni.msn

Rieti, auto danneggiata: scatta l'aggressione a due giovani nel centro storico - RIETI - Un’aggressione con calci e pugni in seguito al danneggiamento di un’auto e, qualche ora più tardi, una tentata aggressione tra giovani, con lanci di bottiglie. Un ...ilmessaggero

Cinzia Leone a Orvieto per presentare "Vieni tu giorno nella Notte" - Sarà l’occasione per presentare il suo ultimo romanzo “Vieni tu giorno nella Notte”, edito da Mondadori ... C’è l’incontro con Ariel e sboccia l’amore. La violenza del terrorismo li separa per sempre ...ilmessaggero