Matteo Falcinelli - c’è un nuovo video Tajani in Senato rimette a posto l’opposizione che cerca la rissa

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di giovedì 9 maggio 2024) L’Italia si è mossa con tempestività sul caso di, lo studente italiano arrestato con modalità violente a Miami, “e continuerà a seguire il caso con la massima attenzione”. A dirlo è stato il ministro degli Esteri, Antonio, nel corso del question time al, nel giorno in cui emerge unsul modo violento e intimidatorio in cuiè stato trattato dalla polizia anche mentre si trovava in cella. Durante il question time,ha ricordato tra l’altro che dal primo gennaio è stata istituita alla Farnesina una Unità per la tutela degli italiani all’estero, che potenzia la precedente struttura e “testimonia l’attenzione che dedichiamo a ciascuno dei nostri connazionali all’estero”, ...