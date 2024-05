Vi prego - toglietemi le manette Lo strazio di Matteo Falcinelli in un video inedito

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) ROMA - Un nuovodiall’interno della stazione di polizia di North Miami Beach riprende i momenti precedenti alla manovra dell’hogtied restraint al quale il giovane sarà sottoposto per 13 minuti. Sono le 4.12, lo studente 25enne di Spoleto è stato arrestato circa un’ora prima davanti allo strip bar, come emerge dagli altri filmati delle bodycam indossate dagli agenti e pubblicati da Qn-La Nazione. Il giovane è nella cella di transito in attesa di essere portato in carcere. Implora gli agenti di togliergli le(“please, please, please”) che sono troppo strette e che gli provocheranno danni ai nervi, tanto da non poter tenere una tazza in mano per settimane. Il suo è un appello disperato: il ragazzo è in lacrime con il volto già segnato di sangue per essere stato sbattuto a terra ...