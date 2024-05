Marsiglia-Atalanta LIVE 1-1 | Aubameyang si divora il vantaggio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24? E’ entrato male Pasalic, pallone debole e telecomandato per Koopmeiners, nerazzurri che però riescono subito a tornare in possesso della sfera. 23? Prima metà di primo tempo decisamente scoppiettante e divertente. Atalanta avanti, ma l’infortunio di ... Continua a leggere>>

marsiglia-atalanta, dove vederla e le formazioni ufficiali: Scamacca e De Ketelaere titolari, Gasset schiera Aubameyang dal 1' - L'Atalanta ha appena conquistato la finale di Coppa Italia ed è reduce dall'impresa contro il Liverpool ma adesso c'è da pensare al primo atto della semifinale di ... Continua a leggere>>

LIVE marsiglia-atalanta 0-1: Scamacca porta in vantaggio la Dea - Primo incontro in assoluto tra Marsiglia e Atalanta, con i francesi che, per quest’occasione, vorrebbero mantenere vivo un record particolare: in 3 semifinali di Europa League disputate, l’OM ha sempr ... Continua a leggere>>

marsiglia-atalanta, probabili formazioni: Aubameyang sfida Scamacca - Atalanta in campo per la storia, giovedì 2 maggio, nel tentativo di acciuffare l'agognata finale di Europa League e dare la caccia a quel trofeo mai vinto ... Continua a leggere>>