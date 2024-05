Barcella mamma freelance | lavoro agile per mamme lavoratrici

(Di giovedì 9 maggio 2024) “Ho raccontato le fatiche di una donna che non vuole rinunciare alle sue ambizioni”. Jessicae lavoratrice precaria, riassume così il suo intervento dal palco degli Stati generali della natalità, organizzati da Fondazione per la Natalità a Roma.

Papa Francesco torna sul palco per parlare di denatalità, all'auditorium (il giorno prima) anche Salvini e Schlein - Papa Francesco torna sul palco per parlare di denatalità, all'auditorium (il giorno prima) anche Salvini e Schlein - A poco meno di un mese dalle elezioni europee Papa Francesco si troverà a parlare di denatalità sullo stesso palco in cui il giorno precedente saliranno Salvini, Calenda, ...