Festa della mamma 2024 - tutti i regali per le mamme poco tech

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tante idee regalo più o meno tecnologiche ma perfette anche per leche con la tecnologia non hanno esattamente un rapporto idilliaco

Con l’avvicinarsi della Festa della mamma , Lenovo ha deciso di proporre i prodotti tech più versatili per chi cerca il regalo perfetto. Per la mamma gamer: Lenovo Legion Go per portare l’intrattenimento sempre con sé Lenovo aggiunge Legion Go al ...

Ci siamo quasi. Domenica 12 maggio sarà nuovamente il tanto atteso – e temuto – Mother’s Day, una giornata per omaggiare e festeggiare tutte le mamme . In vista di un appuntamento così speciale le ricerche per le idee regalo per la Festa della Mamma ...

A Terracina il 10 maggio la Giornata della Legalità - A Terracina il 10 maggio la Giornata della Legalità - Venerdì 10 maggio, in piazza Garibaldi a Terracina, avrà luogo l’evento” Io Donna, Io Mamma, Noi CAPACI”, una giornata della legalità per commemorare le ...

Meteo, weekend soleggiato per la Festa della Mamma. Temperature in salita in tutta la Penisola: attenzione alle piogge, ecco dove - Meteo, weekend soleggiato per la festa della Mamma. Temperature in salita in tutta la Penisola: attenzione alle piogge, ecco dove - Addio nuvole e freddo Nel weekend il sole avrà la meglio su tutta la Penisola e le temperature saliranno. Ci saranno ancora piogge, soprattutto venerdì 10 maggio.

Il 12 maggio torna l'azalea che fa bene alla ricerca contro il cancro - Il 12 maggio torna l'azalea che fa bene alla ricerca contro il cancro - In occasione della festa della Mamma 2024, l’Azalea della Ricerca di Fondazione AIRC torna a colorare tantissime piazze in tutta Italia – fra cui quelle di Legnano – per sostenere i ricercatori impegn ...