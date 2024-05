Le carte su Toti | non ha favorito gli affari di Spinelli

(Di venerdì 10 maggio 2024) Basta leggere le. E per di più quelle dell'accusa. Perbacco. Senza sentire le voci della difesa che, come sempre avviene, non hanno alcun diritto di tribuna

Ad un mese dalle elezioni europee, un terremoto giudiziario sconvolge Genova e la Liguria: il governatore Giovanni Toti , accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari...

Il governatore della Liguria, Giovanni Toti ha affidato ai suoi avvocati una stringata dichiarazione in cui dice che, alla luce delle accuse della procura di Genova che stamattina l’hanno condotto ai domiciliari per corruzione, pensa di poter ...

Il presidente della Liguria Giovanni Toti è accusato di corruzione per l'esercizio della funzione e per atti contrari ai doveri d'ufficio. Al centro dell'indagine il rapporto con l'imprenditore Aldo Spinelli, consistente secondo i pm genovesi in ...

Crosetto: "Per le accuse a Toti possono arrestare la quasi totalità dei Sindaci e dei Presidenti di Regione" - toti è stato arrestato per corruzione ... A me sembra di sì, avendo letto le carte pubbliche e vedendo che il PM arriva dalla stessa Procura che colpì Fitto". Lo scrive il ministro della Difesa, Guido ...

Dal 'Re delle discariche' 195 mila euro a Toti, così è partita l'inchiesta della procura - È questa la cifra che Pietro Colucci, il 're delle discariche', avrebbe versato tra il 2017 e il 2020 alla fondazione 'Change' e al comitato 'Giovanni toti', entrambi legati al presidente della Region ...