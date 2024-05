Lavinia Limido - parla la mamma | Manfrinati avrebbe voluto sterminare la mia famiglia e suicidarsi

(Di mercoledì 8 maggio 2024)Marta Criscuolo ladi, la donna sfregiata con l’acido da Marco, che nello stesso assalto suo marito, Fabio. “Come sta tuo marito?” – Dopo aver visto il marito ormai senza vita e la figlia in condizioni gravissime, Marta Criscuolo ha incrociato lo sguardo di: “Rideva – ha detto -, diceva: come sta tuo marito? Volete togliermi il bambino? Ecco cosa è successo. E continuava a chiamarmi tr… e put… con fare sprezzante e disgustoso. Le persone presenti sono rimaste esterrefatte della scene a cui hanno assistito. Anche quando è salito sull’auto delle forze dell’ordine continuava a ridere”.Leggi anche: Sfregia la ex moglie e uccide il padre. Poi, in manette, provoca la suocera: “Come sta tuo marito?“ Il racconto di Marta Criscuolo a ...

