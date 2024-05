(Di martedì 7 maggio 2024) Nonpiùildi 3. Almeno finché non fossero stati risolti i procedimenti per stalking a suo carico nei confronti dell'ex...

Sonia Bruganelli , l’ex moglie di Paolo Bonolis , è stata rapinata a pochi passi da casa in via della Farnesina. Di colpi del genere, sembra che a Roma nord ve ne siano numerosi. Il modus operandi sempre lo stesso: adocchiano la vittima, la seguono, ...

Uomini violenti, incapaci di fermarsi anche davanti ad un divieto imposto dalla legge. Ancora una volta nel territorio umbro – come in tutta Italia – arriva una storia che si somma alle altre decine e decine e che sembrano tutte somigliarsi, ...

Marco Manfrinati uccide il padre della ex moglie: «Non poteva più vedere il figlio». La mamma di Lavinia Limido: «Ci perseguitava da due anni» - Non poteva più vedere il figlio di 3 anni Marco Manfrinati. Almeno finché non fossero stati risolti i procedimenti per stalking a suo carico nei confronti dell'ex moglie Lavinia Limido e dei ...

Botte e offese alla moglie: maltrattamenti non provati, imputato assolto - Botte e offese alla moglie: maltrattamenti non provati, imputato assolto - I fatti a lui contestati risalivano nello specifico al periodo compreso tra il 2015 e la fine del 2022 quando, stando all’ipotesi inquirente, l’uomo si era reso responsabile di numerosi eventi ...

Sparatoria di Castellucchio: scarcerato De Angeli, da ieri è ai domiciliari - Sparatoria di Castellucchio: scarcerato De Angeli, da ieri è ai domiciliari - gli era stata negata a fronte dell’impossibilità ad eleggere un nuovo domicilio sia per lui che per la moglie. Un diniego, quello emesso un paio di mesi fa dal giudice Giacomo Forte, avverso l’istanza ...