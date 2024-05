Questo è un compleanno speciale per me Come donna e madre - vedo che tutto ciò che potrei desiderare è proprio qui | l’amore dei miei figl - della mia famiglia e degli amici al mio fianco

(Di martedì 7 maggio 2024) Chiara Ferragni compie gli anni oggi, 7 maggio ma, numero 37, è per lei è il più difficile di sempre. Lontano da Fedez, con cui la crisi sembra ormai insanabile, è ancora alle prese con i guai legali legati al Pandoro-gate e deve fare i conti con la fugasponsor. Ma sa che può contare sul bene più prezioso, ii, e sul. E da qui vuole ripartire per iniziare «un nuovo capitolomia vita». ...

Buon compleanno , Santiago De Martino! Il 9 aprile il primogenito di Belen Rodriguez e Stefano De Martino ha compiuto 9 anni. Per l’occasione mamma e papà hanno partecipato insieme alla festa in giardino per spegnere le candeline con amici e ...

Oggi, 12 aprile, Flavio Briatore compie 74 anni . "Happy birthday Fla, questo compleanno oggi ha ancora più valore", ha scritto sui socia l'ex moglie Elisabetta Gregoraci , che non l'ha mai lasciato solo. Gli ultimi mesi, per l'imprenditore, sono ...

L’imprenditore si lascia alle spalle la paura per il tumore cardiaco per il quale è stato operato. E soffia una candelina su una torta con la scritta «Più forte che mai»

Antonello Venditti per i 40 anni di ‘Notte prima degli esami’ al MiC: “La musica dovrebbe essere riconosciuta dal governo” | VIDEO - Antonello Venditti per i 40 anni di ‘Notte prima degli esami’ al MiC: “La musica dovrebbe essere riconosciuta dal governo” | VIDEO - Antonello Venditti 40 anni notte prima degli esami MiC: il discorso del cantautore sull'importanza della musica in forma istituzionale.