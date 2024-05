Viola come il Mare - anticipazioni 3 maggio | la madre di Francesco Demir finisce in coma

Questa sera, venerdì 3 maggio, andrà in onda la prima puntata della seconda stagione di Viola come il Mare. La scorsa stagione si era conclusa con tante scoperte ma, al contempo, anche tante questioni in sospeso. Quella più importante riguardava, sicuramente, una scoperta fatta dai due ... Continua a leggere>>

Nel cast di Viola come il mare 2 non mancano le novità. Per la seconda stagione della serie tv di Canale 5, in onda da venerdì 3 maggio 2024 (ma in anteprima su Mediaset Infinity), numerosi personaggi sono usciti di scena, per lasciare spazio a nuovi. Non rivedremo, ad esempio, gran parte della ... Continua a leggere>>