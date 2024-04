La nave veloce "Isola di Procida", partita da Capri, ha urta to contro una banchina al Molo Beverello a Napoli , L'articolo Napoli , nave urta contro banchina del Molo Beverello : ci sono feriti sembra ... (teleclubitalia)

Nave contro banchina al porto di Napoli, circa 30 passeggeri feriti: volati a terra dopo il forte schianto - La Nave veloce Isola di Procida partita da Capri ha urtato una banchina al Molo Beverello a Napoli durante le operazioni di ormeggio. Secondo le prime notizie, ci sono dieci feriti con ...leggo

