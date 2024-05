Giro d’Italia 2024 - Tadej Pogacar | Abbiamo fatto un ottimo lavoro Pensavamo di lasciare la maglia a Plap - ma…

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) Che tappa fantastica, chefavoloso. La 107esima edizione della Corsa Rosa è stata fin qui a dir poco scoppiettante, e dopo una giornata a tutta come quella di oggi il simbolo del primato rimane sulle spalle di. L’alfiere dell’UAE Team Emirates lo aveva annunciato ieri, che la frazione da Viareggio e Rapolano Terme sarebbe stata “pazzesca”, e la realtà non ha tradito le aspettative. La vittoria di frazione è andata allo spagnolo Pelayo Sánchez (Movistar Team), che ha regolato in volata Julian Alaphilippe (Soudal Quick-Step) e Lukep (Team Jayco AlUla). Una bagarre incredibile per andare in fuga, unsullo sterrato gigantesco della INEOS Grenadiers che ha tenuto aperta e palpitante la corsa fino all’ultimo, con il gruppo dei migliori che si è ...