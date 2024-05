La rosa del futuro | chi va e chi resta Castiglia è in scadenza - il rientro di Iori e Zona

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 10 maggio 2024) AREZZO La stagione 2023-2024 è andata in archivio e dopo l’addio di Paolo Giovannini le redini del mercato sono già passate a Nello Cutolo. L’ex capitano amaranto, oggi direttore sportivo, avrà il compito di costruire l’Arezzo del. L’obiettivo sarà quello di dare continuità ai risultati, magari alzando l’asticella della competitività di unache quest’anno aveva tra le sue fila diversi under all’esordio in serie C oltre ad over esperti, ma reduci da infortuni (Mawuli) o retrocessioni (Guccione) e che volevano mettersi nuovamente in luce, riscattando le stagioni precedenti. Come detto ladel Cavallino il prossimo 1° luglio potrà contare su una base solida, certamente a livello numerico. Analizzando il gruppo, reparto per reparto, ecco che tra i portieri figura il giovane Ermini che salvo la richiesta di andare a fare ...