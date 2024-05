Thiago Motta - CLAMOROSA rivelazione | futuro già deciso tra Juve e Mila - spuntano le CIFRE

Thiago Silva , ex difensore di Milan e PSG, ha annunciato ufficialmente il suo addio al Chelsea , club in cui militava dal 2020: le sue parole Continua a leggere>>

Tutte le Ultime Notizie più importanti del giorno in Serie A e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Rimanete aggiornati con tutte le Notizie più rilevanti che riguardano il campionato di Serie A, così come gli eventi più significativi che si verificano nel panorama ... Continua a leggere>>

Brambati avverte thiago: “Juve Faccia attenzione…” - In un'intervista concessa a TMW Radio, Massimo Brambati, ex calciatore e procuratore, ha parlato della situazione legata al valzer delle panchine di Serie A, con un particolare riferimento a thiago ...

Continua a leggere>>

Juric: “Bologna squadra con giocatori pronti per l’Europa, thiago ha fatto la differenza” - Nella conferenza stampa che precede la gara di domani, Ivan Juric ha parlato del Bologna e del lavoro di thiago Motta sulla panchina rossoblù, complimentandosi con il collega e con la dirigenza ...

Continua a leggere>>

I migliori giocatori in scadenza di contratto quest'estate (2024) - Un nome su tutti: Kylian Mbappé. Il numero 7 del Paris Saint-Germain guida - per valore di mercato - la lista dei più importanti calciatori in scadenza di contratto a fine stagione. Più passano gli an ...

Continua a leggere>>