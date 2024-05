(Di giovedì 9 maggio 2024) Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 9 maggio 2024, nel Senese. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune diintorno alle ore 17, sulla strada provinciale della Badia di Sant' Antimo per un incidente stradale L'articolo proviene da Firenze Post.

Montalcino: scontro tra auto a Sant’Antimo. 4 feriti, 2 gravi - montalcino: scontro tra auto a Sant’Antimo. 4 feriti, 2 gravi - Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, 9 maggio 2024, nel Senese. I Vigili del Fuoco sono intervenuti nel comune di montalcino intorno alle ore 17, sulla strada provinciale della Badia di Sant' An ...

Incidente a Montalcino, due auto si scontrano: ci sono quattro feriti - Incidente a montalcino, due auto si scontrano: ci sono quattro feriti - Quattro le persone ferite. Sul posto per i soccorsi sono intervenuti anche i vigili del fuoco. I due più gravi sono stati trasportati a Siena con l’elisoccorso Pegaso in codice 2. Presente anche il ...

SCONTRO TRA DUE AUTO A MONTALCINO, QUATTRO FERITI - scontro TRA DUE AUTO A montalcino, QUATTRO FERITI - Intervento dell'emergenza-urgenza per un incidente stradale tra due auto in località Bassomondo a montalcino. Quattro uomini sono stati trasportati in codice 2 al Policlinico di Siena (due feriti di 2 ...