Zazzaroni | «Inter +14 | ma in Europa contano altre cose»

(Di giovedì 11 aprile 2024) Negli occhi di tutti è rimasto lo spettacolo della due giorni di Champions League, in particolare Real Madrid-Manchester City di martedì., collegato con Tutti Convocati su Radio 24, mette a confronto le big europee con l’. LE CAPOLISTE – Ivanprova a definire la distanza tra le big di Serie A e quelle viste nei quarti di Champions League: «L’ha quattordici punti di vantaggio sulla seconda, il Napoli ne aveva quattordici o sedici l’anno scorso. Stiamo parlando di vertici anche stagionali, vedi la fine che quest’anno ha fatto il Napoli. E non lo auguriamo certo all’il prossimo anno. Sulle due partite e sulla singola gara te la puoi giocare, quando vai a pesare c’è mezzo miliardo di differenza con le big d’. Che conta: le individualità nelle ...

