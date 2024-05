Aviaria - sempre più specie suscettibili al virus | quanto deve preoccuparsi l’uomo?

(Di lunedì 6 maggio 2024) Negli ultimi due anni, un centinaio di paesi nel mondo hanno segnalato focolai di influenzaad alta patogenicità (H5N1). E a preoccupare la comunità scientifica internazionale non è stata solo la recente segnalazione delnei bovini, insieme al riscontro di materiale genetico nel latte bovino non pastorizzato (dimostrando così resistenza alle temperature di pastorizzazione),la continua diffusione delnei cinque continenti, tra mammiferi come visoni, orsi, volpi, foche e leoni marini, ma anche cani e gatti, fino addirittura ad alcunein via d’estinzione. Cosa significa? Semplicemente chepiùsonoal, che lo spettro d’ospite si amplia mese dopo mese e che, sulla scorta ...

