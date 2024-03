La Seregnopoli del mattone | Asservito sì | ma non corrotto Così l’ex sindaco è stato assolto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 26 marzo 2024) Al momento della promessa corruttiva Edoardo Mazza (nella foto) "non era in condizione, nella funzione di semplice assessore allora ricoperta, di determinare l’orientamento politico complessivo dell’amministrazione e quindi di assicurare al privato la soddisfazione dei suoi interessi imprenditoriali". Per questa ragione, per il Tribunale di Monza, non sta in piedi l’accusa di corruzione propria o nell’esercizio delle funzioni contestata dalla Procura di Monza al processo sulla presuntadell’urbanistica, che si è concluso con una sentenza di assoluzione (anche dall’accusa di abuso d’ufficio) per tutti gli imputati, funzionari comunali compresi. Perforzista del Comune di Seregno e per il costruttore Antonino Lugarà i giudici ritengono che "le loro condotte sono perfettamente aderenti allo schema tipico ...