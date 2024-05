(Di giovedì 9 maggio 2024)(Milano), 9 maggio 2024 - Lad'Appello ha confermato il pronunciamento del Tribunale ed haildall'accusa did'ufficio ed'asta "perchè il fatto non sussiste". Per la Procura ilavrebbe manipolato il concorso pubblico per il nuovo comandante della Polizia locale bandito dal Comune a cavallo tra la fine del 2017 e l’inizio del 2018, determinando la mancata partecipazione di due concorrenti e fornendo così una sorta di corsia preferenziale a Lia Gaia Vismara, poi risultata vincitrice e quindi nominata comandante. "Una meravigliosa notizia per me, per i miei cari e la mia famiglia, che arriva a lenire le sofferenze e le difficoltà che tutti noi abbiamo vissuto in ...

abuso d’ufficio e turbativa di gara in un fascicolo senza persone indagate, almeno per ora. Queste le ipotesi di reato di un’inchiesta aperta dalla Procura di Benevento sulla Concorsopoli del Sannio raccontata in esclusiva a novembre sul Fatto ...

Corbetta, abuso d’ufficio e turbativa d’asta: il sindaco Marco Ballarini assolto in Corte d’Appello - Corbetta, abuso d’ufficio e turbativa d’asta: il sindaco Marco Ballarini assolto in Corte d’Appello - "Una meravigliosa notizia per me, per i miei cari e la mia famiglia, che arriva a lenire le sofferenze e le difficoltà che tutti noi abbiamo vissuto in questi ultimi quattro anni" ha commentato il pri ...

Toti arrestato. Oliverio, Errani e gli altri: la gogna dei presidenti prima delle assoluzioni - Toti arrestato. Oliverio, Errani e gli altri: la gogna dei presidenti prima delle assoluzioni - ROMA Chi faticosamente è arrivato a fine corsa e poi non si è più ricandidato. Chi ha preferito mollare subito, spesso per via del pressing dei leader nazionali e dei media.

A Portovenere il detonatore della maxi inchiesta, il ruolo di Cozzani - A Portovenere il detonatore della maxi inchiesta, il ruolo di Cozzani - E' stato il fascicolo della procura della Spezia sull'ex sindaco del borgo a far partire lo tsunami giudiziario che ha sconvolto la Liguria ...