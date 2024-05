Mattarella omaggia Aldo Moro | corona di fiori sotto la lapide di via Caetani

11.50 Il Capo dello Stato Mattarella ha deposto una corona in via Caetani , a Roma, per l'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro ad opera delle Br. Con lui i presidenti di Senato e Camera, La Russa e Fontana. Le massime autorità si sono recate al ...

L'omaggio delle istituzioni alle vittime del terrorismo, Mattarella e Meloni in Senato - L'omaggio delle istituzioni alle vittime del terrorismo, mattarella e Meloni in Senato - E c'è stata la consegna delle targhe alle 3 scuole vincitrici del concorso "Tracce di Memoria 2023-2024". Video mattarella partecipa alla cerimonia per le vittime del terrorismo al Senato La Russa ...

La premier Meloni ricorda Aldo Moro ed i magistrati Impastato e Livatino uccisi dalla mafia: “lo dobbiamo a Italia” - La premier Meloni ricorda aldo Moro ed i magistrati Impastato e Livatino uccisi dalla mafia: “lo dobbiamo a Italia” - mattarella depone una corona in via Caetani a Roma Il presidente ... ha deposto la corona a via Caetani a Roma per il 46esimo anniversario dell’uccisione di aldo Moro ad opera delle Br. Alla cerimonia ...

Aldo Moro 46 anni fa, Mattarella depone una corona in via Caetani - aldo Moro 46 anni fa, mattarella depone una corona in via Caetani - Il presidente della Repubblica Sergio mattarella, accompagnato dal presidente del Senato La Russa e dal presidente della Camera Fontana, ha deposto la corona a via Caetani a Roma per il 46esimo ...