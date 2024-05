Il prezzo del gas in avvio è debole a ridosso dei 31 euro

Il prezzo del gas in avvio è in deciso calo a 30,5 euro al megawattora. I contratti future su giugno cedono l'1,6%.

Nel 2023 gli italiani hanno speso per la sola bolletta elettrica, in media, oltre 960 euro, vale a dire - a parità di consumi - il 23% in più rispetto alla media europea. Il dato è stato calcolato da ...

GeForce RTX 5000 Blackwell: NVIDIA testa dissipatori capaci di gestire fino 600W

In vendita da 510.000 euro appartamenti di nuova costruzione a Peschiera del Garda - In vendita da 510.000 euro appartamenti di nuova costruzione a Peschiera del Garda - Tra gli annunci pubblicati su idealista, molti si riferiscono a delle nuove costruzioni. Tra questi ultimi si segnala uno sviluppo immobiliare in pronta consegna nei pressi di Peschiera del Garda.