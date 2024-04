Elezioni europee | il dibattito tra i candidati

La premier Meloni, annunciando la candidatura, ha invitato a scrivere il suo nome di battesimo sulla scheda Il voto per Giorgia Meloni alle Elezioni europee sarà valido se si scrive 'Giorgia' sulla scheda elettorale. L'espressione di voto con il solo nome "Giorgia", resa nota agli elettori in ... Continua a leggere>>

Anche gli studenti fuori sede potranno votare per le Elezioni europee dell'8 e 9 giugno. Per poterlo fare, però, entro il 5 maggio dovranno consegnare la domanda di ammissione al Comune di residenza compilando il modulo, pubblicato sul sito del Comune di Pavia e scaricabile dal sito del ministero ...

Nell'anno della discesa in campo del Cavaliere, il 12 giugno la neonata Forza Italia aumenterà subito i propri consensi (dopo le Politiche di marzo) in occasione del rinnovo dell'Europarlamento: quel 30% abbondante non servirà tuttavia a blindare il governo di centrodestra

TikTok, anche l'Europa pronta al ban: "conosciamo la sua pericolosità" - Anche l'Unione Europea è pronta a bannare TikTok. Ad affermarlo è la candidata ed attuale presidente Ursula Von Der Leyen.

Continua a leggere>>

europee, Santoro: "Raggiunte le firme in Sicilia e Sardegna" - Stiamo proseguendo in queste ore la raccolta firme per raggiungere un margine che ci dia la massima sicurezza per essere presenti il prossimo 8 e 9 giugno per le elezioni europee". Lo ha detto a ...

Continua a leggere>>

Renzi è tentato dalla candidatura: «Ma deciderò con i miei alleati, se entro in lista mi metto all'ultimo posto» - Diversa, secondo Renzi, la lista degli Stati Uniti d'Europa, «l'unica vera novità» delle elezioni europee. Ci sono «differenze strutturali» con le altre forze politiche che «mettono il cognome nel ...

Continua a leggere>>