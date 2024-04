Elezioni Messico | primo dibattito tra i candidati alla presidenza

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di mercoledì 10 aprile 2024) Si è concluso ilper lepresidenziali in, che si terranno il 2 giugno. A contendersi lasaranno per la prima volta due candidate donna: Xóchitl Gálvez e Claudia Sheinbaum. Ilsi sta preparando per le più grandidella sua storia, che vedranno in gioco la, l’intero