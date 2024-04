Basket | London Lions nella storia in EuroCup femminile Prima squadra britannica a vincere una Coppa europea

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 10 aprile 2024) 10 aprile 2024: una notte storica per la pallacanestro dell’intera Gran Bretagna. Per lavolta, infatti, unadel Paese vince una competizioneper club., sezione: questo il nome di chi ce l’ha fatta, in una notte che rimarrà storica con l’81-70 della Copper Box Arena che ribalta il 75-68 che il Besiktas aveva messo a segno all’andata. Decisivi i 19 punti di Karlie Samuelson, i 18 di Megan Gustafson e i 17 di Temi Fagbenle; dall’altra parte 17 di Dana Evans e 16 di Mihaela Lazic. Si comincia con un sostanziale equilibrio, che viene spezzato sostanzialmente solo dopo cinque minuti dalla coppia Fagbenle-Winterburn per il 13-8. Le londinesi riescono sia a tenere in mano quei cinque punti di vantaggio che a raggiungere la quota fatidica dei 7 con ...