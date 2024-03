Sessanta anni di Lions Tante iniziative in vista

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 6 marzo 2024)all’insegna del ’we serve’, ovvero prendersi curi degli altri e migliorare il mondo attraverso la solidarietà. In pieno spirito lionistico, è quello che ha fatto ilClub Valdelsa nel suo oltre mezzo secolo di vita. L’importraguardo è stato appena celebrato guardando al passato ma anche al futuro che per il longevo Club è denso di attività. Tanto per citarne qualcuna, il 12 aprile per ’Arte che cura’ ci sarà l’inaugurazione di un murale all’ospedale di Campostaggia. Insieme al distrettoToscana, prosegue la raccolta fondi per ’Casa Marta’, il primo hospice pediatrico della regione. In atto anche una raccolta per l’assistenza sanitaria a una famiglia con un figlio che ha avuto un incidente. Non mancheranno incontri di formazione e confronto come il ...